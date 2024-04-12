Названо грозящее блогеру Шабутдинову наказание по 73 эпизодам мошенничества

Юрист Безъязычный: блогеру Шабутдинову грозит не более 15 лет заключения

В связи со множественностью эпизодов блогеру Аязу Шабутдинову может быть назначено наказание сроком выше максимального, предусмотренного статьей о мошенничестве, однако его ожидает не более 15 лет заключения, считает юрист Виктор Безъязычный. Возможное наказание он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что Шабутдинова обвиняют в 73 эпизодах мошенничества. До этого в его деле фигурировало 50 эпизодов.

Безъязычный обратил внимание, что срок лишения свободы, который назначит суд, будет зависеть от квалификации статьи 159 Уголовного кодекса (УК). «То есть это может быть часть вторая — "группой лиц по предварительному сговору либо со значительным ущербом гражданину", это может быть часть третья — "в крупном размере или с использованием служебного положения" и часть четвертная — "мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение". Соответственно, санкции различные. Если по части второй — это лишение свободы на срок до 5 лет, по части третьей — до 6 лет, по четвертой, как по более тяжкой, — до 10 лет», — уточнил юрист.

В связи с множественностью эпизодов в данном случае может быть назначена санкция выше максимальной, предусмотренной в статье, отметил собеседник «Ленты.ру». Дело в том, что, согласно УК, при совокупности преступлений возможно либо поглощение менее строгого наказания более строгим, если они разные. Если преступление является тяжким или особо тяжким, то окончательное наказание назначается путем частичного или полного сложения, но при этом окончательно наказание в виде лишения свободы не может превышать более чем на половину максимальный срок, предусмотренный за наиболее тяжкое преступление.

То есть если максимальный срок, предусмотренный санкцией за тяжкое преступление или особо тяжкое, составляет 10 лет, то не могут назначить более чем 15 лет. Более определенно можно будет сказать только после того, как будет сформировано и передано в суд обвинительное заключение, и мы увидим, что и в каком виде инкриминируется Виктор Безъязычный юрист

18 марта Московский городской суд оставил без изменения постановление Таганского районного суда столицы о продлении Шабутдинову срока содержания под стражей до 16 апреля. Также суд арестовал денежные средства и автомобиль коуча.

Блогера задержали 3 ноября 2023 года в Москве. По данным следствия, Шабутдинов использовал для продажи своих образовательных программ и тренингов агрессивный маркетинг.