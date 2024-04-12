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10:10, 12 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о возможном ударе по заводу «Мотор Сич» в Запорожье

Подполье сообщило о возможном ударе по заводу «Мотор Сич» в Запорожье

Фото: Reuters

Российские военные, предположительно, поразили завод «Мотор сич» в подконтрольном Киеву Запорожье. Об этом заявил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает ТАСС.

«Наши люди сообщают о том, что примерно в 01:20 был прилет, хорошо слышно на юго-восточной окраине города через закрытые окна. Вероятно, в завод "Мотор сич" повторно. Очень мощно», — сообщил он о возможном ударе по предприятию.

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      Кристина Есикова
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