В Венгрии назвали унизительными условия допуска россиян к Олимпиаде

В Венгрии назвали унизительным допуск россиян к Олимпиаде в нейтральном статусе

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто высказался об условиях допуска российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Его слова доступны на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Сийярто назвал унизительным участие россиян в Играх в нейтральном статусе. Он посчитал, что наказывать спортсменов по геополитическим мотивам и принуждать их к политическим заявлениям недопустимо. «Если перейдем эту черту, то кто знает, какие центры власти смогут говорить, кто может участвовать в соревнованиях», — добавил политик.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что российским и белорусским спортсменам будут не рады на летних Играх. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков раскритиковал МОК за отсутствие реакции на эти высказывания.

Россиян и белорусов допустили к Играм в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.