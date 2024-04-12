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13:27, 12 апреля 2024Культура

Захотевшая гражданство России украинка Ани Лорак выступила в Москве

Подавшая на гражданство России певица Лорак выступила с песней «Танцы» в Москве
Ани Лорак

Ани Лорак. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Подавшая заявление на гражданство России украинская певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) выступила в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».

Лорак исполнила новую песню «Танцы» на столичном мероприятии «Вечерний Звук». Затем артистка попозировала фотографам на красной дорожке. При этом певица отказалась отвечать на вопросы журналистов.

Ранее стало известно, что Лорак захотела получить российское гражданство. Сбором документов певица занялась в феврале текущего года.

До этого в отношении Лорак прошла проверка на предмет возможного финансирования артисткой Вооруженных сил Украины. Данные об этом не подтвердились. Сама певица заявила, что «никогда никому не оказывала и не собирается оказывать никакую военную помощь».

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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