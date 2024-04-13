Нетаньяху заявил о готовности Израиля к любому развитию событий

Нетаньяху: Израиль готов к прямой атаке Ирана как в обороне, так и в нападении

Израиль в последние годы готовится к возможности прямого нападения Ирана. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, пишет ТАСС.

По его словам, Израиль готов к любому развитию событий как в обороне, так в нападении.

Ранее сообщалось, что Иран атаковал беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) территорию Израиля. На фоне этого в Израиле временно закрыто воздушное пространство. Кроме того, системы обороны и нападения израильских Военно-воздушных сил (ВВС) приведены в готовность, в небо подняты десятки самолетов.

13 апреля США предупредили о возможной атаке Ирана на Израиль. Уточнялось, что это может произойти утром 14 апреля.