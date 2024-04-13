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12:22, 13 апреля 2024Бывший СССР

Украинские военные не подчиняются приказам и угрожают командирам. Какие проблемы в рядах армии признал главком ВСУ?

Солдаты ВСУ не подчиняются приказам, угрожают командирам и дезертируют

Фото: Metin Aktaa / Anadolu Agency / Getty Images

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) не подчиняются приказам, угрожают командирам и дезертируют. О проблемах в рядах ВСУ сообщается в приказе об укреплении дисциплины, подписанном главкомом украинскими войсками Александром Сырским.

В приказе говорится, что с начала конфликта командиры ВСУ, правоохранительные и другие госорганы столкнулись с новыми вызовами в противоправной деятельности. Сырский отмечает, что в целях предотвращения совершения военных уголовных правонарушений украинскими военными требуется внедрить единую систему работы должностных лиц ВСУ.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Среди перечисленных правонарушений — неподчинение, неисполнение приказа, угроза или насилие в отношении начальника, самовольное оставление военной части или места службы, дезертирство, уклонение от военной службы путем нанесения себе повреждений или другим способом, самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием.

Помимо прочего, в приказе Сырского отмечены этапы профилактики и предотвращения правонарушений — с момента мобилизации и до поля боя. У солдат ВСУ также есть возможность вернуться в строй после совершения правонарушения.

Сырский заявил об обострении обстановки на фронте

По словам главнокомандующего ВСУ, продвижению Вооруженных сил России способствует теплая сухая погода, которая сделала доступной для действий танков большую часть открытых участков местности. Сырский также отметил, что Российская армия добивается тактических успехов благодаря применению новых подразделений на бронетехнике.

[Россия] активно атакует наши позиции на лиманском, бахмутском направлениях штурмовыми группами при поддержке бронетехники. На покровском направлении пытается прорвать нашу оборону, используя десятки танков и БМП

Александр Сырскийглавнокомандующий Вооруженными силами Украины

Зеленский признал, что солдаты ВСУ попали в окружение из-за дезертирства

Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, украинские военные попали в окружение или в российский плен из-за дезертирства одного подразделения с боевых позиций. По его словам, один человек смог надавить на свое окружение, запугать его, после чего подразделение отошло.

Фото: Wojciech Grzedzinski / Anadolu / Getty Images

Зеленский также выступил против общей амнистии для дезертиров из ВСУ. Он отметил, что «нельзя обобщенно всех амнистировать». Вопрос заключается не собственно в отходе с позиций, а именно в последовавших жертвах, уточнил Зеленский. В то же время, по словам президента, случаются разные ситуации — например, военнослужащий захотел перевестись из одной бригады в другую из-за отсутствия взаимопонимания с командиром и оставил место службы, в этом нет жесткого криминала.

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Украинские военные пожаловались на тотальную усталость

По данным The Washington Post, солдаты ВСУ жалуются, что одной мотивации недостаточно. Один из украинских военных 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в беседе с газетой рассказал, что «ребята устали, очень устали». «Они все еще мотивированы... Но нельзя выиграть войну только за счет мотивации», — отметил он. Кроме того, ВСУ не хватает артиллерийских снарядов, из-за чего некоторые подразделения даже вынуждены отменять запланированные наступления.

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов также отмечал, что ВСУ оказались в сложной ситуации на фронте, а украинское общество испытывает усталость от конфликта. Он также заявил, что войска испытывают проблемы с боеприпасами и пополнением ресурсов.

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      Алина Гончарова
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