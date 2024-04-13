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01:22, 14 апреля 2024Мир

Верховный лидер Ирана заявил о наказании Израиля

Верховный лидер Ирана Хаменеи заявил о наказании израильского режима
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Фото: Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что израильский режим будет наказан. Его слова со ссылкой на Press TV приводит РИА Новости.

Хаменеи назвал режим в еврейском государстве злостным.

В ночь на 14 апреля Иран объявил о военной операции против Израиля. В сторону израильского государства были выпущены сотни беспилотников и крылатые ракеты.

Системы обороны и нападения израильских Военно-воздушных сил (ВВС) приведены в готовность, в небо подняты десятки самолетов. Также в воздухе находятся истребители ВВС США, поднятые с баз в Ираке и Иордании.

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      Марина Совина
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