Верховный лидер Ирана заявил о наказании Израиля

Верховный лидер Ирана Хаменеи заявил о наказании израильского режима

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что израильский режим будет наказан. Его слова со ссылкой на Press TV приводит РИА Новости.

Хаменеи назвал режим в еврейском государстве злостным.

В ночь на 14 апреля Иран объявил о военной операции против Израиля. В сторону израильского государства были выпущены сотни беспилотников и крылатые ракеты.

Системы обороны и нападения израильских Военно-воздушных сил (ВВС) приведены в готовность, в небо подняты десятки самолетов. Также в воздухе находятся истребители ВВС США, поднятые с баз в Ираке и Иордании.