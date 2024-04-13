Верховный лидер Ирана заявил о наказании Израиля
Верховный лидер Ирана Хаменеи заявил о наказании израильского режима
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что израильский режим будет наказан. Его слова со ссылкой на Press TV приводит РИА Новости.
Хаменеи назвал режим в еврейском государстве злостным.
В ночь на 14 апреля Иран объявил о военной операции против Израиля. В сторону израильского государства были выпущены сотни беспилотников и крылатые ракеты.
Системы обороны и нападения израильских Военно-воздушных сил (ВВС) приведены в готовность, в небо подняты десятки самолетов. Также в воздухе находятся истребители ВВС США, поднятые с баз в Ираке и Иордании.