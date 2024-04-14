Байден заявил о намерении защищать Израиль от Ирана

Байден сообщил о приверженности США обеспечению безопасности Израиля

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что государство выражает приверженность обеспечению безопасности Израиля от угроз со стороны Ирана. Об этом он сообщил в социальной сети X.

О намерении США защищать Израиль от Ирана также рассказали американские чиновники. Высокопоставленные лица заявили, что силы США в Ираке и Сирии готовы сбивать иранские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Они подчеркнули, что американские войска находятся «в режиме готовности к дальнейшим действиям со стороны Ирана» и поддерживающих его сил в регионе.

Ранее постоянное представительство Ирана при ООН указало, что атаку Тегерана на Израиль можно считать завершенным ответом на удар израильских властей по иранским дипломатическим объектам в Сирии.