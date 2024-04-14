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17:23, 14 апреля 2024Спорт

Назван размер неустойки бывшему тренеру «Спартака» за увольнение

Гильермо Абаскаль получит 770 тысяч евро неустойки за увольнение из «Спартака»

Фото: Stupnikov Alexander / Globallookpress.com

Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль получит 770 тысяч евро за увольнение. Размер неустойки назвал Metaratings.

Уточняется, что сумма появилась путем подсчета зарплаты испанца за полгода. Такие условия были прописаны в контракте Абаскаля, который действовал до лета 2025 года.

Об отставке специалиста было объявлено ранее 14 апреля. Исполнять обязанности главного тренера будет Владимир Слишкович.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В сезоне-2022/2023 команда под руководством испанца стала бронзовым призером чемпионата России. После 23 туров текущего первенства страны клуб находится на шестой позиции.

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      Алексей Гусев
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