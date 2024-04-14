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14:07, 14 апреля 2024Спорт

«Оренбург» обыграл «Нижний Новгород» в матче РПЛ

«Оренбург» победил «Пари Нижний Новгород» со счетом 3:1 в матче РПЛ

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

«Оренбург» одержал победу над «Пари Нижним Новгородом» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Первый мяч на второй минуте забил нападающий оренбуржцев Владимир Обухов. На 43-й минуте счет сравнял полузащитник Хуан Мануэль Боселли. На 51-й минуте вновь вывел вперед «Оренбург» защитник Арсен Адамов. На 87-й минуте окончательный счет установил хавбек Джимми Марин.

Таким образом, после 22 матчей «Пари НН» располагается на десятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. «Оренбург» занимает 12-е место с 26 очками. Лидирует петербургский «Зенит», в активе которого 47 очков.

В следующем матче «Спартак» сыграет в гостях с петербургским «Зенитом», а «Нижний Новгород» примет московское «Динамо». Обе встречи пройдут 21 апреля.

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      Анастасия Борисова
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