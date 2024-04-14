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03:32, 14 апреля 2024Мир

Саудовская Аравия обратилась к Ирану и Израилю на фоне эскалации конфликта

МИД: Саудовская Аравия обеспокоена эскалацией в регионе в связи с атакой Ирана

Фото: Huseyin Aldemir / Reuters

Саудовская Аравия выразила глубокую обеспокоенность в связи с эскалацией в регионе, призвав Иран и Израиль к сдержанности. Об этом заявили в МИД страны, передает РИА Новости.

В министерстве подчеркнули, что стороны конфликта должны «уберечь регион от опасностей войны». В ведомстве также обратились к Совету Безопасности ООН, потребовав от него выполнить свою обязанность по поддержанию мира и безопасности.

В МИД предупредили, что дальнейшая эскалация приведет к серьезным последствиям.

Ранее Израиль запросил проведение срочного заседания Совбеза ООН из-за атаки Ирана. Тель-Авив намерен добиться признания Корпуса стражей иранской революции (КСИР) террористической организацией.

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      Марина Совина
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