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12:24, 14 апреля 2024Путешествия

Стало известно о нахождении россиян на экскурсионных турах в Иране

АТОР: десятки туристов из РФ находятся в Иране в экскурсионных турах

Фото: Oleksiichik / Unsplash

Десятки туристов из РФ в данный момент находятся в Иране в экскурсионных турах. Об этом в Telegram-канале сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

До 12 апреля Иран не входил в перечень стран, куда россиянам не рекомендовалось ехать, поэтому некоторые сограждане бронировали туры, пояснили в Ассоциации. Общее число российских туристов на этом направлении сейчас уточняется, но, по предварительным данным, их мало, отметили в АТОР.

Представители туроператора «Русский Экспресс» рассказали, что часть россиян с пятницы стали аннулировать запланированные туры в Иран. Кроме того, в стране, по данным Ассоциации туроператоров, есть самостоятельно путешествующие россияне, которых также немного.

В Израиле, Иордании, Ираке и Ливане организованных туристов из РФ сейчас нет, сообщает РИА Новости.

В воскресенье утром стало известно, что ранее задержанные рейсы «Аэрофлота» в Египет и ОАЭ приготовились к вылету.

Иран в ночь на 14 апреля совершил массивную воздушную атаку на Израиль. В процессе были использованы бомбы и ракеты. Атака явилась ответом на ракетный удар по консульству Ирана в Дамаске в начале апреля. Впоследствии Тегеран заявил, что не намерен продолжать операцию в отношении Иерусалима.

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      Лилиана Набиуллина
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