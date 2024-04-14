Стало известно о нахождении россиян на экскурсионных турах в Иране

АТОР: десятки туристов из РФ находятся в Иране в экскурсионных турах

Десятки туристов из РФ в данный момент находятся в Иране в экскурсионных турах. Об этом в Telegram-канале сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

До 12 апреля Иран не входил в перечень стран, куда россиянам не рекомендовалось ехать, поэтому некоторые сограждане бронировали туры, пояснили в Ассоциации. Общее число российских туристов на этом направлении сейчас уточняется, но, по предварительным данным, их мало, отметили в АТОР.

Представители туроператора «Русский Экспресс» рассказали, что часть россиян с пятницы стали аннулировать запланированные туры в Иран. Кроме того, в стране, по данным Ассоциации туроператоров, есть самостоятельно путешествующие россияне, которых также немного.

В Израиле, Иордании, Ираке и Ливане организованных туристов из РФ сейчас нет, сообщает РИА Новости.

В воскресенье утром стало известно, что ранее задержанные рейсы «Аэрофлота» в Египет и ОАЭ приготовились к вылету.

Иран в ночь на 14 апреля совершил массивную воздушную атаку на Израиль. В процессе были использованы бомбы и ракеты. Атака явилась ответом на ракетный удар по консульству Ирана в Дамаске в начале апреля. Впоследствии Тегеран заявил, что не намерен продолжать операцию в отношении Иерусалима.