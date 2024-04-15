В России рассказали об участии в урегулировании ирано-израильского конфликта

Депутат Чепа: эскалация на Ближнем Востоке нежелательна для мира

Россия всегда делала все возможное для того, чтобы конфликты на Ближнем Востоке не разрастались, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он добавил, что страна также будет участвовать в урегулировании ирано-израильского противостояния.

«Мы знаем, что Израиль нанес удар по консульству Ирана. И Иран сразу же заявил, что имеет право на ответный удар, который и был нанесен вчера. Теперь Израиль может готовить уже свой ответ. Но если и дальше будет происходить такая эскалация, это станет крайне нежелательным вариантом не только для Ближнего Востока, но и для мира в целом», — считает политик.

Он объяснил, что разрастание противостояния чревато вмешательством в конфликт третьих стран, что потенциально может только усугубить ситуацию.

«Россия и сейчас делает все возможное, и делала всегда, чтобы конфликты на Ближнем Востоке не разрастались. Многое сделано и многое продолжает делаться», — заключил Чепа.

Напомним, в ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль с помощью ракет и беспилотников. В Тель-Авиве сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили 99 процентов ракет и дронов, причем еще за пределами страны, однако иранская сторона утверждает, что цели атаки были уничтожены.