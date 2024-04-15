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11:20, 15 апреля 2024Силовые структуры

Глава СБУ подал жалобу на свой заочный арест по решению российского суда

Глава СБУ Малюк обжаловал заочный арест по решению московского суда

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) через своего адвоката подал жалобу на заочный арест, который санкционировал Басманный суд Москвы по делу о терроризме. Об этом сообщает РИА Новости.

Жалоба зарегистрирована, информация о ней имеется в картотеке суда.

В марте СБУ признала свою причастность к теракту на Крымском мосту, который произошел в октябре 2022 года. Малюк заявил, что Киев на этом не остановится. По его словам, в будущем СБУ может снова организовать покушения на россиян и атаковать сооружение.

Он также раскрыл известные ему подробности покушений на бывшего депутата Верховной Рады Илью Киву, российского военкора Владлена Татарского и других.

После такого заявления Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест главы СБУ.

Первый теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Тогда на мосту взорвался грузовой автомобиль и загорелось семь топливных цистерн железнодорожного состава. Кроме этого, обрушилось два автомобильных пролета.

Второй теракт произошел 17 июля 2023 года. Тогда подрыв моста произошел при помощи надводных беспилотных летательных аппаратов.

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      Любовь Ширижик
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