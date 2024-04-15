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12:01, 15 апреля 2024Россия

Песков раскрыл принимаемые в связи с паводками меры

Песков заявил, что все службы находятся в полной мобилизации из-за паводков

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Все службы находятся в состоянии полной мобилизации из-за паводков в российских регионах. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Вы знаете, что все службы находятся в состоянии полной мобилизации, принимаются все возможные меры с акцентом, конечно же, на работу с людьми», — рассказал представитель Кремля.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах сообщил, что из-за весеннего половодья в стране подтопило более 15,6 тысячи домов. Помимо того, паводок затронул 27 993 приусадебных участка.

В МЧС сообщили, что к столь сильному половодью в России привели природные факторы: переувлажнение почвы в осеннее время и ее последующее промерзание, а также большие объемы снега, резкое весеннее потепление и обильные осадки.

ЖЗЛ
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      Никита Абрамов
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