Песков раскрыл принимаемые в связи с паводками меры

Песков заявил, что все службы находятся в полной мобилизации из-за паводков

Все службы находятся в состоянии полной мобилизации из-за паводков в российских регионах. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Вы знаете, что все службы находятся в состоянии полной мобилизации, принимаются все возможные меры с акцентом, конечно же, на работу с людьми», — рассказал представитель Кремля.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах сообщил, что из-за весеннего половодья в стране подтопило более 15,6 тысячи домов. Помимо того, паводок затронул 27 993 приусадебных участка.

В МЧС сообщили, что к столь сильному половодью в России привели природные факторы: переувлажнение почвы в осеннее время и ее последующее промерзание, а также большие объемы снега, резкое весеннее потепление и обильные осадки.