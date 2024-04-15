Порноактриса раскрыла причину решения сниматься в откровенных видео

Порноактриса из Бразилии Джина Валентина заявила, что пришла в индустрию откровенного контента из любопытства. Причину решения сниматься в порно она раскрыла в подкасте Pillow Talk, запись доступна на YouTube.

Порнозвезда рассказала, что перед тем как начать сниматься в откровенных видео, она танцевала стриптиз. При этом ее знакомые, уже работавшие в индустрии контента для взрослых, уговаривали ее последовать их примеру.

«Я сделала это из любопытства. Мне было очень интересно, что вообще происходит в этой индустрии», — объяснила Валентина причину съемок в порно. Кроме того, по словам девушки, она была заинтересована в том, чтобы открыть для себя нечто новое в сексуальном плане. Порноактриса также отметила, что начала сниматься в видео для взрослых в возрасте 18 лет.

Ранее другая порнозвезда Кира Нуар пожаловалась на свою карьеру в индустрии. Она завила, что стала заниматься секс-работой в очень юном возрасте, из-за чего не получила других навыков.