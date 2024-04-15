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13:58, 15 апреля 2024Россия

Россия заняла более выгодные рубежи на одном направлении спецоперации

Минобороны: Россия заняла более выгодные рубежи на донецком направлении СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения «Южной» группировки российских войск заняли более выгодные рубежи на донецком направлении специальной военной операции (СВО). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной, а также 24-й и 53-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Белогоровки Луганской народной республики (ЛНР) и Нового и Красногоровки Донецкой народной республики (ДНР).

Согласно данным Минобороны России, за минувшие сутки Украина потеряла на донецком направлении до 420 военнослужащих, танк, 10 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» калибра 122 миллиметра, а также 105 миллиметровою гаубицу L-119, произведенную в Великобритании.

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Ранее глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу сообщил, что с января по апрель 2024 года ВСУ потеряли в зоне СВО свыше 80 тысяч человек, а также более 14 тысяч единиц вооружений. При этом более 1200 единиц потерянной техники приходится на танки и бронетехнику.

ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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