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20:11, 15 апреля 2024Россия

Российским военным удалось сорвать планы ВСУ на двух направлениях

МО РФ: ВС России сорвали ротацию ВСУ на северском и запорожском направлениях

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российским военным удалось сорвать планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на двух направлениях спецоперации — северском и запорожском. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, на обоих направлениях ВСУ пытались провести ротацию, но работа российской артиллерии помешала их планам.

«Боевики пытались незаметно пробраться к своим через поляну разбитой западной техники, однако именно возле нее российские минометчики подловили противника», — сообщили в Минобороны.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с «Лентой.ру» указал на возросшую точность российских ударов в зоне спецоперации.

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      Марк Леонов
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