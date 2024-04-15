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13:30, 15 апреля 2024Россия

Страдающая астмой 22-летняя студентка задохнулась в российском университете

Ngs24.ru: в Красноярске студентка с астмой задохнулась в университете

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Красноярске 22-летняя студентка, страдающая астмой, задохнулась в одном из корпусов Сибирского федерального университета (СФУ). Об этом сообщил региональный портал Ngs24.ru.

По данным издания, россиянке внезапно стало плохо, а лекарство в ингаляторе закончилось. Подруги побежали в ближайшую аптеку за баллончиком, однако не успели. Прибывшим медикам не удалось спасти девушку.

В красноярской полиции подтвердили случившееся. Знакомые студентки рассказали, что проблемы с дыханием у нее были с самого детства.

До этого стало известно, что в России десятилетний мальчик стал задыхаться из-за неизвестного ранее врачам недуга, спровоцированного двумя аномалиями в организме.

Отмечалось, что в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) филиале РНИМУ имени Пирогова мальчик из Крыма поступил в тяжелом состоянии: он едва дышал, а насыщение крови кислородом было ниже 80 процентов. При физических нагрузках у ребенка появлялась сильная одышка, он постоянно нуждался в кислородной поддержке.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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