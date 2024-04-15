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19:21, 15 апреля 2024Бывший СССР

В Польше двое украинцев подрались в очереди за загранпаспортом

«Страна.ua»: двое украинцев подрались в Варшаве в очереди за загранпаспортом

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В Польше подрались двое украинцев, стоящих в очереди в паспортный сервис. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в одном из торговых центров в Варшаве. Что именно не поделили мужчины, ожидающие получения загранпаспорта, не уточняется. Однако очевидцы предположили, что причиной столкновения стала попытка одного из них пройти за документом без очереди. Для прекращения конфликта окружающие были вынуждены вызвать сотрудников полиции.

«После драки в паспортном сервисе в Варшаве больше нет живой очереди. Теперь только запись онлайн. В час ночи уже было 150 человек записи», — рассказал житель Варшавы.

Ранее в сети публиковались кадры с огромными очередями из украинцев, выстроившимися за загранпаспортами в столице Польши. Причиной столпотворения стало желание граждан получить документы до вступления в силу закона о мобилизации, в соответствии с которым выдача паспортов будет осуществляться только после предъявления военного билета.

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      Екатерина Грищенко
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