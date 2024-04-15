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20:41, 15 апреля 2024Наука и техника

Экс-сотрудник Microsoft раскритиковал Windows

Экс-инженер Microsoft высмеял Windows из-за рекламы

Фото: Dell / Unsplash

Бывший специалист корпорации Microsoft Дженсен Харрис высмеял компанию из-за внедрения рекламы в ОС Windows. Об этом сообщает издание Neowin.

Дженсен Харрис сослался в своем X на материал издания The Verge, в котором источник рассказал, что Microsoft 10 лет тестировала появление рекламы в Windows. Харрис удивился, так как не знал, что фирма тайно внедреяет рекламу в ОС. «Трудно поверить, что я покинул команду Windows UI целых 10 лет назад», — заметил инженер.

Харрис раскритиковал руководство корпорации, заявив, что многие сотрудники не знали о появлении рекламы в операционной системе. По мнению журналистов Neowin, Дженсен Харрис намекнул, что прежнее руководство компании не допустило бы внедрения такого непопулярного решения.

По информации от энтузиастов, в Windows 11 должна появиться новая кнопка с рекламой. Она будет расположена на панели задач.

В середине апреля бывший инженер Microsoft Энди Янг раскритиковал Windows 11, назвав ОС «ужасно комичной». Специалист отметил, что операционная система может тормозить и зависать — это случилось даже с его компьютером с мощным процессором и 128 гигабайтами оперативной памяти.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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