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13:21, 15 апреля 2024Наука и техника

Xiaomi показала умное кольцо

GizmoChina: Xiaomi анонсировала выпуск умного кольца Black Shark

Изображение: @whylab

Китайская компания Xiaomi анонсировала выпуск своего первого умного кольца. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Тизер устройства показали в соцсетях бренда. Кольцо Black Shark изготовлено из металла, имеет толщину профиля 2,2 миллиметра, что «обеспечивает удобство и комфорт при использовании». Гаджет может измерять частоту пульса, уровень насыщения крови кислородом, показатели вариабельности сердечного ритма и температуру тела.

В компании отметили, что кольцо может проработать на одной зарядке до 180 суток. Устройство имеет кейс для подзарядки. Представители Xiaomi пообещали раскрыть прочие характеристики, цену и дату выхода кольца в продажу позже.

Журналисты GizmoChina заявили, что скоро настанет время, когда умные кольца перестанут быть нишевыми устройствами. «Мы официально вступаем в эру, когда смарт-кольца могут стать мейнстримом», — отметили авторы.

В конце февраля южнокорейская корпорация Samsung представила умное кольцо Galaxy Ring на выставке MWC 2024. Устройство позволяет фиксировать пройденное расстояние, пульс, частоту дыхания, качество сна. Сроки выхода и стоимость смарт-кольца не раскрывается.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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