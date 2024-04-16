Актеру из «Кухни» экстренно понадобилась помощь врачей

Mash: актеру Овчинникову стало плохо на сцене «Театра на Трубной»

Актеру Александру Овчинникову стало плохо на сцене «Театра на Трубной» в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Артисту понадобилась экстренная помощь врачей во время подготовки к спектаклю «Тетка Чарлея». Овчинников пожаловался на высокое давление, на место выехала скорая помощь. На данный момент неизвестно, состоится ли запланированная на сегодня премьера постановки.

Овчинников снимался в сериалах «Кухня», «Оперетта капитана Крутова», «Штрафбат», «Час Волкова» и других. Всего на счету актера 78 работ в 78 проектах.

Ранее народному артисту РСФСР и дрессировщику Юрию Куклачеву стало плохо во время концерта «Самый добрый клоун», проходившего в «Вегас Холле». Артист перенес обширный инфаркт и операцию на сердце.

До этого звезде сериала «Не родись красивой» Нелли Уваровой понадобилась экстренная помощь врачей. Актриса повредила ногу во время репетиции в театре РАМТ.