Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:30, 16 апреля 2024Культура

Актеру из «Кухни» экстренно понадобилась помощь врачей

Mash: актеру Овчинникову стало плохо на сцене «Театра на Трубной»

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Актеру Александру Овчинникову стало плохо на сцене «Театра на Трубной» в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Артисту понадобилась экстренная помощь врачей во время подготовки к спектаклю «Тетка Чарлея». Овчинников пожаловался на высокое давление, на место выехала скорая помощь. На данный момент неизвестно, состоится ли запланированная на сегодня премьера постановки.

Овчинников снимался в сериалах «Кухня», «Оперетта капитана Крутова», «Штрафбат», «Час Волкова» и других. Всего на счету актера 78 работ в 78 проектах.

Ранее народному артисту РСФСР и дрессировщику Юрию Куклачеву стало плохо во время концерта «Самый добрый клоун», проходившего в «Вегас Холле». Артист перенес обширный инфаркт и операцию на сердце.

До этого звезде сериала «Не родись красивой» Нелли Уваровой понадобилась экстренная помощь врачей. Актриса повредила ногу во время репетиции в театре РАМТ.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Что изменится?

      МВФ повысил прогноз по росту украинской экономики

      Лукашенко пригрозил губернаторам репрессиями из-за сельского хозяйства

      Известный комик с ТНТ раскрыл отношение родителей к шуткам о них

      Россиянам рассказали о первых симптомах опасного вида рака

      Актеру из «Кухни» экстренно понадобилась помощь врачей

      В США описали варианты ответа Израиля на нападение Ирана

      ФСБ выявила поставки контрафактного медоборудования в российском регионе

      Женщина пять лет терроризировала соседа и превратила его жизнь в кошмар наяву

      Израиль понадеялся на конец «обмена ударами» после ответа на атаки Ирана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше