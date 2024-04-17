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16:08, 17 апреля 2024Мир

Афганки массово решили стать блогершами из-за «Талибана»

SCMP: женщины в Афганистане из-за «Талибана» становятся YouTube-блогершами

Фото: Fayaz Aziz / Reuters

Афганские женщины под давлением запрета на работу со стороны правительства «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) массово становятся YouTube-блогершами ради сохранения дохода. Об этом пишет газета The South China Morning Post.

«Мы не используем никакого специального оборудования, вроде камер, освещения, операторских кранов или реквизит. Мы записываем видео на наши телефоны», — цитирует издание 21-летнюю Сетайеш Хаят.

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По словам девушки, многим афганкам приходится вести блог, пытаясь заработать на монетизации роликов, или заниматься рукоделием и выставлять изделия на рынках.

Ранее талибы запретили женщинам посещение национального парка Банди-Амир. «Талибан» уже запретил женщинам сдавать вступительные экзамены в вузы, а также упразднил парикмахерские и салоны красоты по всей стране.

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      Глеб Бажуткин
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