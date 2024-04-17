Афганки массово решили стать блогершами из-за «Талибана»

SCMP: женщины в Афганистане из-за «Талибана» становятся YouTube-блогершами

Афганские женщины под давлением запрета на работу со стороны правительства «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) массово становятся YouTube-блогершами ради сохранения дохода. Об этом пишет газета The South China Morning Post.

«Мы не используем никакого специального оборудования, вроде камер, освещения, операторских кранов или реквизит. Мы записываем видео на наши телефоны», — цитирует издание 21-летнюю Сетайеш Хаят.

По словам девушки, многим афганкам приходится вести блог, пытаясь заработать на монетизации роликов, или заниматься рукоделием и выставлять изделия на рынках.

Ранее талибы запретили женщинам посещение национального парка Банди-Амир. «Талибан» уже запретил женщинам сдавать вступительные экзамены в вузы, а также упразднил парикмахерские и салоны красоты по всей стране.

