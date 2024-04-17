В Кремле сообщили о поиске решения проблем в расчетах с Китаем

Песков заявил о поиске Кремлем вариантов хеджирования рисков в расчетах с Китаем

Проблемы в расчетах между российскими и китайскими компаниями из-за новых санкций США существуют, в настоящее время Москва и Пекин вместе ищут способы снятия затруднений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают «Ведомости».

По словам представителя Кремля, стороны находятся в плотном диалоге по вариантам хеджирования рисков, чтобы те не нанесли ущерба торгово-экономическим отношениям.

До этого Bloomberg со ссылкой на данные китайской таможни сообщил о падении экспорта в Россию китайских товаров в марте на 16 процентов. Такая картина наблюдается впервые с середины 2022 года, когда после введенных западных санкций начался торговый разворот на восток. После этого экспорт неизбежно рос на десятки процентов.

Российские грузоперевозчики подтверждают тенденцию. По их словам, спрос на товары и их предложение есть, однако заплатить за них очень сложно из-за позиции банков. Крупнейшие финансовые организации КНР отказываются от сотрудничества с российскими компаниями, чтобы избежать вторичных санкций США.

Аналогичная картина наблюдается в отношениях с Турцией с января. На прошлой неделе Песков сообщал, что Москва и Анкара постоянно проводят рабочие контакты по финансовым делам, чтобы найти выход из ситуации с банковскими переводами.