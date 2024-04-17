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16:36, 17 апреля 2024Силовые структуры

На Северном Кавказе задержаны торговцы оружием

СК: в Ингушетии нашли участников сделки по продаже 144 выстрелов ВОГ-17М

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Ингушетии задержаны участники незаконной сделки по продаже огнестрельного оружия и взрывных устройств. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

В результате оперативно-розыскной деятельности управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу установлены Хасан Цечоев, Магомед Эсмурзиев и Руслан Костоев, которые подозреваются в незаконном обороте крупнокалиберного огнестрельного оружия и взрывных устройств.

По данным следствия, Цечоев купил и хранил дома в селе Экажево автоматический гранатомет АГС-17 «Пламя» и 144 выстрела ВОГ-17М. Он сговорился с Эсмурзиевым и Костоевым продать их, в итоге покупатель заплатил им 270 тысяч рублей.

В рамках расследования прошли обыски в домах подозреваемых. Следствие ходатайствует об их аресте.

2 марта в Ингушетии был введен режим КТО, в ходе которой боевики при попытке задержания открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Жители прилегающих к району ЧП домов были эвакуированы.

В результате боестолкновения силовики ликвидировали шестерых террористов. Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Позже правоохранители Ингушетии задержали пособника членов этой террористической ячейки. Задержанный Ильяс Цечоев в январе оборудовал тайник с оружием и боеприпасами в селе Алхасты по поручению родственника Тагира Цуроева, находившегося в розыске и уничтоженного в ходе КТО.

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      Любовь Ширижик
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