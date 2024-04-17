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22:01, 17 апреля 2024Спорт

Определились пары полуфинала Пути регионов Кубка России

«Динамо» сыграет со «Спартаком» в полуфинале Пути регионов Кубка России

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Определились пары второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России. Результаты жеребьевки доступны в Telegram-канале турнира.

По итогам жеребьевки «Динамо» сыграет со «Спартаком», а «Ростов» встретится с «Балтикой». Матчи пройдут с 30 апреля по 2 мая.

В финале Пути РПЛ в эти же даты сыграют победивший «Балтику» ЦСКА и «Зенит», оказавшийся сильнее «Спартака». Первая встреча команд пройдет в Москве.

Финал Кубка России пройдет 2 июня. Действующим обладателем титула является ЦСКА.

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