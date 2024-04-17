Определились пары полуфинала Пути регионов Кубка России

«Динамо» сыграет со «Спартаком» в полуфинале Пути регионов Кубка России

Определились пары второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России. Результаты жеребьевки доступны в Telegram-канале турнира.

По итогам жеребьевки «Динамо» сыграет со «Спартаком», а «Ростов» встретится с «Балтикой». Матчи пройдут с 30 апреля по 2 мая.

В финале Пути РПЛ в эти же даты сыграют победивший «Балтику» ЦСКА и «Зенит», оказавшийся сильнее «Спартака». Первая встреча команд пройдет в Москве.

Финал Кубка России пройдет 2 июня. Действующим обладателем титула является ЦСКА.