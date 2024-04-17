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21:31, 17 апреля 2024Спорт

«Зенит» вышел в финал Пути РПЛ Кубка России

«Зенит» вничью сыграл со «Спартаком» и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

«Зенит» вничью сыграл со «Спартаком» во втором матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 0:0. На 78-й минуте желтую карточку получил нападающий красно-белых Манфред Угальде.

Первый матч между командами окончился со счетом 2:1 в пользу сине-бело-голубых. Таким образом, по сумме двух игр в финал Пути РПЛ прошел «Зенит». «Спартак» продолжит борьбу в полуфинале Пути регионов.

16 апреля определился первый финалист Пути РПЛ. Им стал московский ЦСКА, обыгравший калининградскую «Балтику».

Финал Кубка России пройдет 2 июня. ЦСКА является действующим обладателем титула.

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