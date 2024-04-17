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14:53, 17 апреля 2024Экономика

Россия нарастила поставки нефти в Индию

ИЭФ: поставки российской нефти в Индию выросли на 14 процентов в феврале

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

По итогам февраля поставки российской нефти в Индию увеличились на 14 процентов в сравнении с январем и достигли уровня в 7,9 миллиона тонн. Достигнутый результат стал максимальным за семь месяцев, сообщается в Telegram-канале Института энергетики и финансов (ИЭФ).

Как уточнили эксперты, прирост во многом был обеспечен возобновлением отгрузок дальневосточного сорта Sokol. До этого индийские импортеры опасались приобретать сырье из-за риска попасть под вторичные санкции западных стран. Это было обусловлено тем, что нефть Sokol в начале 2024 года торговалась выше потолка цен, установленного государствами «Большой семерки» (G7) на уровне в 60 долларов за баррель.

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В феврале ключевым покупателем этой марки сырья стала Hindustan Petroleum. В то же время дисконт на российскую нефть этого вида упал до исторического минимума в 2,8 доллара за баррель. Для сравнения, бывший главный покупатель российского сорта Sokol — Indian Oil — приобретал его с рекордными скидками свыше 15 долларов за баррель в октябре-ноябре 2023 года. Таким образом, за последнее время отгрузка российского сырья индийским импортерам стала выгоднее, свидетельствуют статистические данные аналитиков.

Ранее в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сообщили, что по итогам февраля Россия стала главным поставщиком сырья в Индию и Китай. За последний зимний месяц отечественные экспортеры обеспечили 21 процент от общего объема импорта нефти в КНР, а в Индию — 33 процента всех иностранных поставок. По этому показателю Россия сумела опередить своих главных конкурентов — Саудовскую Аравию и Ирак.

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      Анатолий Акулов
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