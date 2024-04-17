Сообщение об успешно сбивающих российские авиабомбы ВСУ оказалось фейком

Данные об успешно сбивающих российские КАБы военных ВСУ оказались недостоверными

Сообщение о том, что украинские войска успешно сбивают российские корректируемые авиационные бомбы (КАБы), оказалось недостоверным.

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в эфире телеканала ТСН рассказали, что научились сбивать «несбиваемые» российские авиабомбы из малокалиберной артиллерии, позднее сообщение растиражировали украинские Telegram-каналы.

На кадрах из репортажа можно увидеть зенитную установку ЗУ-23-2, которая была принята на вооружение армии СССР в 1960 году. Изначально она была предназначена для борьбы с вертолетами, однако в последние десятилетия используется в основном для работы по наземным объектам. Ряд недостатков ЗУ-23-2, с современной точки зрения, связан с устаревшими прицельными устройствами и средствами наведения. Штатный прицел может использоваться только в светлое время суток, основную часть расчетов приходится осуществлять наводчику.

В то же время управляемая авиабомба в десятки раз меньше вертолета, а скорость ее перемещения гораздо выше. Скорость падения бомбы может достигать 250 метров в секунду, попасть по ней из ЗУ-23-2 можно только по чистой случайности. Даже у современных зенитно-ракетных комплексов возникают сложности с перехватом планирующих авиабомб, в то же время у ВСУ нет ракет для систем Patriot и других систем противовоздушной обороны. Как заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, у армии закончились ракеты для систем ПВО Patriot и зенитно-ракетных комплексов Iris-T.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба требовал у Запада больше Patriot и жаловался, что ВСУ теряют позиции из-за того, что Россия начала массово использовать модернизированные авиационные управляемые бомбы, а союзники не поставляют требуемые системы. «Вы не можете их заглушить. Они просто падают вам на голову и разрушают все», — высказался он о российских бомбах.

Обозреватели журнала Forbes писали, что российские планирующие корректируемые авиабомбы уничтожают оборону Вооруженных сил Украины с огромной эффективностью, силы противовоздушной обороны ВСУ не могут предотвратить их применение. Военные эксперты Military Watch Magazine также утверждали, что украинские войска не знают, как сбивать российские планирующие бомбы управляемого характера. Отмечалось, что бомбы сложно перехватить, так как они находятся в воздухе чуть более минуты.

Сообщение о том, что украинские войска успешно сбивают российские управляемые авиабомбы, не получило распространения в российских СМИ.

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