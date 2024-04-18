Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анастасия Павлюченкова
Сегодня
14:00 (Мск)
Аранча Рус
Руан
Маркета Вондроушова
Сегодня
15:00 (Мск)
Анастасия Потапова
Штутгарт
Елена Рыбакина
Сегодня
13:30 (Мск)
Вероника Кудерметова
Штутгарт
Аталанта
Сегодня
22:00 (Мск)
Ливерпуль
Лига Европы|1/4 финала. 2-й матч
Марсель
Сегодня
22:00 (Мск)
Бенфика
Лига Европы|1/4 финала. 2-й матч
Миннесота Уайлд
Завтра
02:00 (Мск)
Сиэтл Кракен
НХЛ - регулярный чемпионат
11:18, 18 апреля 2024Спорт

Главный тренер «Динамо» рассказал о недостающих в России чешских вещах

Главный тренер «Динамо» Личка: в России мне не хватает чешского пива и кальяна
Марцел Личка

Марцел Личка. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал о недостающих в России чешских вещах. Его слова приводит Sport24.

«Чего чешского не хватает мне в России? Не такой простой вопрос. Мне не хватает в России хорошего чешского пива и кальяна», — поделился специалист, который работает в России с 2020 года.

Ранее Личка признался, что за месяц тратит максимум 500 евро (около 50 тысяч рублей). «У меня обед и тренировка на базе. Могу сходить в магазин и купить продукты домой, чтобы приготовить себе ужин», — объяснил он.

Личка возглавил столичный клуб 22 июня 2023 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/2024 с возможностью пролонгации еще на два года. Ранее чех работал в «Оренбурге».

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Украинские националисты замышляли мятеж в 1944 году. Они проникли в Красную армию и хотели уничтожить офицеров

      Врач рассказал об указывающем на диабет изменении кожи

      Супруга Эрнста рассказала о съемках постельных сцен с Буруновым

      Женщина испугалась конца света и оставила официанту огромные чаевые

      В ВСУ заявили о нехватке людей и техники для обороны в районе Часова Яра

      В Индонезии закрыли аэропорт из-за извержения вулкана Руанг

      В МИД рассказали о ядерном шантаже со стороны Украины и Запада

      Из тайника российского бизнесмена под раковиной похитили 7,5 миллиона рублей

      В российском регионе экс-кандидат в депутаты закса устроил стрельбу на дороге

      Парикмахер назвала россиянкам портящие внешний вид стрижки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше