Главный тренер «Динамо» рассказал о недостающих в России чешских вещах

Главный тренер «Динамо» Личка: в России мне не хватает чешского пива и кальяна

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал о недостающих в России чешских вещах. Его слова приводит Sport24.

«Чего чешского не хватает мне в России? Не такой простой вопрос. Мне не хватает в России хорошего чешского пива и кальяна», — поделился специалист, который работает в России с 2020 года.

Ранее Личка признался, что за месяц тратит максимум 500 евро (около 50 тысяч рублей). «У меня обед и тренировка на базе. Могу сходить в магазин и купить продукты домой, чтобы приготовить себе ужин», — объяснил он.

Личка возглавил столичный клуб 22 июня 2023 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/2024 с возможностью пролонгации еще на два года. Ранее чех работал в «Оренбурге».