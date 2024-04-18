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16:03, 18 апреля 2024Интернет и СМИ

Максим Галкин высмеял Джо Байдена

Максим Галкин высмеял Джо Байдена, призвавшего Израиль не нападать на Хайфу

Фото: Tom Brenner / Reuters

Российский телеведущий Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) высмеял президента США Джо Байдена. Пост, в котором он прокомментировал заявления американского лидера, шоумен опубликовал своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Галкин опубликовал видео, в котором американский лидер призвал израильтян не нападать на расположенный на территории Израиля город Хайфу. «Что-то я за Хайфу переживаю», — поиронизировал шоумен.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала слова Байдена о том, что он запретил Израилю нападать на город Хайфа. Дипломат добавила, что заявление американского президента было бы смешным, если бы он «не направлял миллиарды долларов и колоссальные объемы вооружений на войны по всему миру».

18 апреля Байден заявил, что запретил Израилю нападать на расположенный на территории еврейского государства город Хайфа. «Я ясно дал понять израильтянам — не наступайте на Хайфу», — сказал американский лидер.

До этого президент США вновь допустил оговорку в присутствии журналистов, поблагодарив премьер-министра Чехии Петра Фиалу за «поддержку народом Чехословакии» Украины.

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      Олег Давыдов
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