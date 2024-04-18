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15:56, 18 апреля 2024Силовые структуры

Назначена дата рассмотрения жалобы на арест фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Суд 24 апреля рассмотрит жалобу на арест Лутфуллои по делу о теракте в «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Мосгорсуд назначил на 24 апреля рассмотрение апелляционной жалобы на решение об аресте фигуранта уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Назримада Лутфуллои (внесен в список террористов и экстремистов). Такую дату назвали РИА Новости в суде.

Басманный суд столицы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая и отправил в СИЗО по ходатайству следственных органов.

Лутфуллои частично признал вину. Мужчина является уроженцем Таджикистана, ему 24 года. Жены и детей у обвиняемого нет. До теракта он проживал в хостеле у метро «Щелковская», у него была там временная регистрация.

Правоохранители задержали Лутфуллои 28 марта. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по статье 205 Уголовного кодекса РФ («Террористический акт»). По версии следствия, подозреваемый участвовал в финансировании террористов.

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      Любовь Ширижик
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