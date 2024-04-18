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06:53, 18 апреля 2024Бывший СССР

Подполье сообщило о российском ударе по пригороду Харькова

Координатор подполья Лебедев заявил об ударе ВС России по пригороду Харькова
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по пригороду Харькова. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

«Ночью был прилет по пригороду Харькова, подробностей пока нет», — заявил подпольщик.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что город из-за разрушений после ракетных атак рискует стать «вторым Алеппо». Он добавил, что Российская армия сменила тактику на харьковском направлении и стала еще активнее применять беспилотники.

17 апреля Лебедев сообщил об ударе по инфраструктуре порта в районе Одессы. На месте были оцеплены дороги.

Ранее Лебедев рассказал о ракетном ударе Российской армии в Черкасской области Украины. По его словам, в ночь на 16 апреля был поражен военный склад ВСУ в городе Умань.

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      Марина Совина
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