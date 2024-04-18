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17:44, 18 апреля 2024Ценности

Россиянкам назвали модные стрижки на лето

Парикмахер Юлия Максимович: стрижки пикси и миди-боб будут модными летом

Фото: Kamil Macniak / Shutterstock / Fotodom

Парикмахер-колорист и стилистка по укладкам бренда Taft Юлия Максимович назвала россиянкам модные стрижки на лето 2024 года. Ее комментарий публикует Grazia.

По словам специалистки, в грядущем сезоне актуальным будет миди-боб — каре чуть ниже подбородка в стиле 1990-х годов. В то же время трендовой окажется ультракороткий вариант пикси. Данную прическу ранее продемонстрировала шведская топ-модель Эльза Хоск, отметила эксперт.

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Кроме того, в список вошла разновидность каскада с более длинными слоями и обрамляющими лицо укороченными прядями вместо челки. Подобная стрижка поможет визуально уменьшить щеки, указала собеседница издания.

Ранее в апреле модные редакторы также назвали трендовые женские прически на лето 2024 года.

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      Карина Черных
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