«Столб пламени около 70 метров, плавится асфальт». В Харьковской области взорвался трубопровод

«Страна»: в Харьковской области взорвался трубопровод, пламя поднялось на 70 м

В Харьковской области произошел взрыв на трубопроводе, вокруг плавится асфальт, а столб пламени, по сообщениям очевидцев, поднялся на 70 метров. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

В Харьковской области взорвался трубопровод. Пишут, что в радиусе 40 метров плавится асфальт, столб пламени около 70 метров «Страна.ua»

Издание также опубликовало видео с места происшествия, на кадрах виден мощный столб огня. Отмечалось, что, судя по масштабам возгорания, повреждения получил газовый трубопровод. Причина, точное место происшествия и другие подробности на данный момент неизвестны.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь начальника Харьковской областной военной администрации (ОВА) Елена Шаповал, ЧП произошло не в результате боевых действий. Ее слова приводит харьковский телеканал «Объектив». Детали выясняют специалисты.

Днем 18 апреля сообщалось, что в Харькове раздался взрыв. По словам очевидцев, взрыв было слышно в четверг примерно в 14:20. Незадолго до этого, в 13:53, в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. В каком именно районе города прогремел взрыв, не уточнялось.

Оператор газотранспортной системы Украины подтвердил повреждение газопровода

Оператор газотранспортной системы Украины в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) подтвердил повреждение газопровода в Харьковской области.

В Харьковской области сегодня вечером был поврежден газопровод. Все соответствующие службы уже на месте инцидента и при первой возможности приступят к работе по ликвидации аварии оператор газотранспортной системы Украины

Там не уточнили причины произошедшего, отметив, что они выясняются. Также оператор не дал оценку возможных последствий инцидента. Сообщается, что пострадавших нет.

Масштабные повреждения газопроводу в Харькове наносились в январе 2024 года

23 января сообщалось, что газопровод в Харькове получил самые масштабные повреждения с начала зимы после российских ударов.

Как отмечала украинская государственная компания «Нафтогаз Украины», там произошло возгорание, аварийно-диспетчерские бригады работали над восстановлением газоснабжения для населения.

Утром 23 января попали в газопровод среднего давления на территории Харькова. В течение этой зимы аналогичных по масштабу попаданий по газораспределительной сфере в городе не было «Нафтогаз Украины»

11 апреля Вооруженные силы России нанесли мощный удар по объектам украинской энергетики. По сообщению «Нафтогаза», под обстрел попали два подземных хранилища газа. Согласно заявлению компании, хранилища продолжают работать.

Главный редактор аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика Инфо» Борис Марцинкевич отмечал, что Киев планировал использовать хранилища как таможенные склады для европейских стран, а после нанесенных повреждений может лишиться заработка.