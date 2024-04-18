Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:45, 18 апреля 2024Бывший СССР

«Столб пламени около 70 метров, плавится асфальт». В Харьковской области взорвался трубопровод

«Страна»: в Харьковской области взорвался трубопровод, пламя поднялось на 70 м
СюжетНаселение России:

Кадр: Telegram-канал «Харьков Life»

В Харьковской области произошел взрыв на трубопроводе, вокруг плавится асфальт, а столб пламени, по сообщениям очевидцев, поднялся на 70 метров. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

В Харьковской области взорвался трубопровод. Пишут, что в радиусе 40 метров плавится асфальт, столб пламени около 70 метров

«Страна.ua»

Издание также опубликовало видео с места происшествия, на кадрах виден мощный столб огня. Отмечалось, что, судя по масштабам возгорания, повреждения получил газовый трубопровод. Причина, точное место происшествия и другие подробности на данный момент неизвестны.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь начальника Харьковской областной военной администрации (ОВА) Елена Шаповал, ЧП произошло не в результате боевых действий. Ее слова приводит харьковский телеканал «Объектив». Детали выясняют специалисты.

Днем 18 апреля сообщалось, что в Харькове раздался взрыв. По словам очевидцев, взрыв было слышно в четверг примерно в 14:20. Незадолго до этого, в 13:53, в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. В каком именно районе города прогремел взрыв, не уточнялось.

Материалы по теме:
«Все небо заполнили дроны» Беспилотники изменили облик современной войны. Какую роль они играют на поле боя в зоне СВО?
«Все небо заполнили дроны»Беспилотники изменили облик современной войны. Какую роль они играют на поле боя в зоне СВО?
4 февраля 2024
10 лет назад началась гражданская война в Донбассе. Почему вооруженный конфликт на Украине был неизбежен?
10 лет назад началась гражданская война в Донбассе.Почему вооруженный конфликт на Украине был неизбежен?
7 апреля 2024

Оператор газотранспортной системы Украины подтвердил повреждение газопровода

Оператор газотранспортной системы Украины в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) подтвердил повреждение газопровода в Харьковской области.

В Харьковской области сегодня вечером был поврежден газопровод. Все соответствующие службы уже на месте инцидента и при первой возможности приступят к работе по ликвидации аварии

оператор газотранспортной системы Украины

Там не уточнили причины произошедшего, отметив, что они выясняются. Также оператор не дал оценку возможных последствий инцидента. Сообщается, что пострадавших нет.

Материалы по теме:
«Не отдавайте ракеты москалям!» Почему 30 лет назад Украина отказалась от ядерного оружия и стала партнером НАТО?
«Не отдавайте ракеты москалям!»Почему 30 лет назад Украина отказалась от ядерного оружия и стала партнером НАТО?
12 февраля 2024
Авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году: история трагедии и уроки катастрофы
Авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году:история трагедии и уроки катастрофы
15 апреля 2024

Масштабные повреждения газопроводу в Харькове наносились в январе 2024 года

23 января сообщалось, что газопровод в Харькове получил самые масштабные повреждения с начала зимы после российских ударов.

Как отмечала украинская государственная компания «Нафтогаз Украины», там произошло возгорание, аварийно-диспетчерские бригады работали над восстановлением газоснабжения для населения.

Утром 23 января попали в газопровод среднего давления на территории Харькова. В течение этой зимы аналогичных по масштабу попаданий по газораспределительной сфере в городе не было

«Нафтогаз Украины»

11 апреля Вооруженные силы России нанесли мощный удар по объектам украинской энергетики. По сообщению «Нафтогаза», под обстрел попали два подземных хранилища газа. Согласно заявлению компании, хранилища продолжают работать.

Главный редактор аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика Инфо» Борис Марцинкевич отмечал, что Киев планировал использовать хранилища как таможенные склады для европейских стран, а после нанесенных повреждений может лишиться заработка.

***
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Столб пламени около 70 метров, плавится асфальт». В Харьковской области взорвался трубопровод

      В США заявили об обдумывании Израилем ответа на атаку Ирана

      В российском регионе создали вооруженную «Искандерами» ракетную бригаду

      Глава Еврокомиссии пожаловалась на отток денег ЕС в США

      Небензя рассказал об истинном отношении США к палестинцам

      ЦРУ указало на желание Си Цзиньпина контролировать Тайвань во что бы то ни стало

      Родители нашли в спальне дочери скрытую камеру педофила

      Бойцы «Азова» удивились идее Минобороны Украины по обучению гендерных советников

      Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины

      Определились полуфиналисты Лиги Европы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше