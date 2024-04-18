Топ-менеджеров российской IT-компании оставили под запретом

Суд признал законной меру пресечения топ-менеджерам IT-компании «Сирена-трэвел»

Мосгорсуд признал законной избранную топ-менеджерам российской IT-компании «Сирена-трэвел» Игорю Ройтману и Александру Кальчуку меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Решение принято после рассмотрения их апелляционных жалоб на постановление Хорошевского суда столицы от 5 апреля.

Ройтмана и Кальчука обвиняют в неправомерном воздействии на критическую инфраструктуру России. Другие подробности дела не сообщаются. К разработчику российской системы бронирования билетов «Леонардо» — компании «Сирена-трэвел» — силовики нагрянули с обысками 3 апреля. Оперативные мероприятия прошли в офисе организации на Ленинградском проспекте в Москве.