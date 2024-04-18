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13:26, 18 апреля 2024Мир

В Конгрессе США предложили отправлять на фронт желающих помочь Украине

Конгрессвумен Грин предложила голосующим за помощь Киеву отправиться в ряды ВСУ
Марджори Грин

Марджори Грин. Фото: Ron Sachs / Globallookpress.com

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин внесла поправку в законопроект о помощи США иностранным государствам. Она предложила членам Конгресса, которые голосуют за предоставление помощи Киеву, отправиться в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Newsweek.

После объявления спикером Майком Джонсоном решения голосовать по трем отдельным законопроектам республиканка Грин внесла несколько правок в текст законопроекта о помощи Украине, одна из которых гласит: «Любой член Конгресса, который проголосует за этот законопроект, будет обязан пройти службу в украинской армии».

22 марта Тейлор Грин предложила отстранить спикера Джонсона от должности. Она внесла соответствующую резолюцию на рассмотрение в Конгресс США.

17 апреля Палата представителей Конгресса США представила три раздельных пакета помощи другим странам, включая Украину, Израиль и страны Азии.

Согласно законопроекту, Вашингтон направит 8,12 миллиарда долларов на помощь Тайваню и противодействие «китайским усилиям в Индо-Тихоокеанском регионе», а также предоставит помощь Израилю на сумму 26,38 миллиарда долларов. Украине предлагается предоставить 61 миллиард долларов и ракеты ATACMS.

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      Лина Пивоварова
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