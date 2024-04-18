В Госдуме объяснили вывод российских миротворцев из Карабаха

Депутат Чепа назвал вывод российских миротворцев из Карабаха ожидаемым

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха ожидаемым. О его причинах и последствиях он высказался в беседе с «Лентой.ру».

К выводу российского миротворческого контингента из Карабаха привели сложные отношения с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, объяснил депутат. Парламентарий счел это политическое решение правильным. Он также высказался о возможных последствиях вывода миротворцев.

«Я думаю, сегодня там контроль есть. Наверное, в Шуше останутся определенные группы, мне так кажется, это только мое предположение, но ситуация там более-менее стабильная», — описал Чепа обстановку в Карабахе.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что российские миротворцы начали выходить из Нагорного Карабаха. Как сообщил помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев, решение о выводе миротворцев из Карабаха было принято верховным руководством России и Азербайджана — Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым.

В конце декабря 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с обвинениями о невыполнении соглашений по Нагорному Карабаху в адрес России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на обвинения подчеркнула, что такие заявления Еревана являются попытками подтасовать факты, чтобы снять с себя ответственность.