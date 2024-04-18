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12:14, 18 апреля 2024Бывший СССР

В Госдуме объяснили вывод российских миротворцев из Карабаха

Депутат Чепа назвал вывод российских миротворцев из Карабаха ожидаемым

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха ожидаемым. О его причинах и последствиях он высказался в беседе с «Лентой.ру».

К выводу российского миротворческого контингента из Карабаха привели сложные отношения с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, объяснил депутат. Парламентарий счел это политическое решение правильным. Он также высказался о возможных последствиях вывода миротворцев.

«Я думаю, сегодня там контроль есть. Наверное, в Шуше останутся определенные группы, мне так кажется, это только мое предположение, но ситуация там более-менее стабильная», — описал Чепа обстановку в Карабахе.

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Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что российские миротворцы начали выходить из Нагорного Карабаха. Как сообщил помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев, решение о выводе миротворцев из Карабаха было принято верховным руководством России и АзербайджанаВладимиром Путиным и Ильхамом Алиевым.

В конце декабря 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с обвинениями о невыполнении соглашений по Нагорному Карабаху в адрес России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на обвинения подчеркнула, что такие заявления Еревана являются попытками подтасовать факты, чтобы снять с себя ответственность.

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