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17:19, 18 апреля 2024Интернет и СМИ

Захарова отчитала журналиста за заданный ей вопрос

Мария Захарова отчитала журналиста, задавшего ей вопрос о Дне Победы

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отчитала журналиста, задавшего ей вопрос о Дне Победы. Их разговор передает ТАСС.

Журналист поинтересовался у Захаровой, планирует ли она праздновать День Победы. «Как вы можете такие мне вопросы задавать, буду ли я отмечать 9 мая? Для меня это святой праздник», — заявила она.

Ранее Захарова заявила, что спецслужбы США используют журналистов как своих агентов. В частности, по ее мнению, шпионской деятельностью занимается корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович.

До этого глава департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов заявил, что на российские электронные системы Украиной ежедневно совершаются кибератаки. Он уточнил, что их проводят при поддержке западных спецслужб.

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