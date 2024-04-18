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11:37, 18 апреля 2024Бывший СССР

Захарова заявила об открытых анонсах терактов Киева в России

Захарова: Киев открыто анонсирует теракты в России
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Киев открыто анонсирует свои теракты на территории России, а их детали обсуждаются в западной прессе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, трансляция которого велась на YouTube.

«Киевский режим продолжает открыто анонсировать планируемые террористические акты по территории России, при этом их детали подробно обсуждаются, вы не поверите, в западной прессе», — подчеркнула она.

Захарова также напомнила о высказываниях президента Украины Владимира Зеленского о планах Украины разрушить Крымский мост. Она отметила, что власти западных стран никак не отреагировали на публикацию британской газеты The Sun о деталях данной операции.

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Президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля рассказал в интервью немецкой газете Bild о планах контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые включают в себя разрушение Крымского моста. Он объяснил, что украинские войска собираются атаковать мосты, по которым перевозится оружие, а также военные аэродромы.

После этого, 13 апреля, газета The Sun опубликовала статью, в которой дала подробности возможной операции. Опрошенные изданием эксперты высказали предположение, что для удара по дорожному полотну моста ВСУ могут использовать от 20 до 40 западных ракет Storm Shadow, а для подрыва опор — беспилотные катера.

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      Александр Курбатов
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