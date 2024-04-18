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11:23, 18 апреля 2024Бывший СССР

В МИД России назвали уничтожением прав украинцев новый закон о мобилизации

Захарова: новый закон об ужесточении мобилизации уничтожил права украинцев
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Новый закон об ужесточении мобилизации на Украине «уничтожил права украинцев». Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации в стране. Согласно новым правилам, военнообязанные должны явиться в военкоматы, чтобы обновить свои данные, в противном случае им грозят серьезные штрафы. Некоторые категории граждан лишились отсрочки от службы, тогда как правоохранители, помощники депутатов и владельцы стратегических предприятий получили бронь.

«16 апреля Зеленский подписал чудовищный, с точки зрения людей на Украине, бесчеловечный закон об ужесточении мобилизации, который уничтожает права украинцев», — заявила Захарова.

Ранее официальный представитель МИД России обвинила Зеленского в «добивании украинцев» законопроектом об ужесточении мобилизации.

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      Алевтина Запольская
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