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17:58, 16 апреля 2024Бывший СССР

Захарова обвинила Зеленского в «добивании украинцев»

Захарова: ужесточая мобилизацию, Зеленский «добивает украинцев»

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала подписание президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекта об ужесточении мобилизации в республике. Об этом она высказалась в Telegram.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, подобным решением глава государства «добивает украинцев».

16 апреля Зеленский подписал законопроект об ужесточении мобилизации на Украине. Основные положения документа вступят в силу через месяц после публикации.

11 апреля во втором чтении его приняла Верховная Рада. Как заявила депутат украинского парламента Виктория Сюмар, за законопроект ее коллеги голосовали под давлением «сверху».

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