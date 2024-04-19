Фигуристы из США получили шоколадные золотые медали за командный турнир ОИ

Фигуристы сборной США получили шоколадные золотые медали за командный турнир ОИ

Фигуристы сборной США получили шоколадные золотые медали за командный турнир Олимпийских игр-2022. Фотографией награды поделилась фигуристка Алекса Книрим на странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Шоколадная медаль, чтобы заполнить пустоту во время ожидания», — подписала Книрим снимок.

30 января медали командного турнира были перераспределены из-за дисквалификации и аннулирования результатов россиянки Камилы Валиевой. Сборная России переместилась с первой на третью строчку, золото перешло США, серебро — Японии.

29 января Валиеву дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с момента взятия пробы — 25 декабря 2021 года. О том, что в ней были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина, стало известно после окончания командного турнира на Играх в Пекине.