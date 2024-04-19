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17:37, 19 апреля 2024Спорт

Фигуристы из США получили шоколадные золотые медали за командный турнир ОИ

Фигуристы сборной США получили шоколадные золотые медали за командный турнир ОИ

Фото: Francisco Seco / AP

Фигуристы сборной США получили шоколадные золотые медали за командный турнир Олимпийских игр-2022. Фотографией награды поделилась фигуристка Алекса Книрим на странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Шоколадная медаль, чтобы заполнить пустоту во время ожидания», — подписала Книрим снимок.

30 января медали командного турнира были перераспределены из-за дисквалификации и аннулирования результатов россиянки Камилы Валиевой. Сборная России переместилась с первой на третью строчку, золото перешло США, серебро — Японии.

29 января Валиеву дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с момента взятия пробы — 25 декабря 2021 года. О том, что в ней были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина, стало известно после окончания командного турнира на Играх в Пекине.

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