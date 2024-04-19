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20:49, 19 апреля 2024Интернет и СМИ

Известная телеведущая попала в поддельное порно

Кэти Ньюман

Кэти Ньюман. Кадр: The Sun

Известная британская журналистка и телеведущая Кэти Ньюман пожаловалась, что обнаружила в интернете поддельное порно со своим лицом. Об этом она рассказала в эфире программы «Сегодня» на радиостанции BBC Radio 4, передает The Standard.

Ньюман сообщила, что команда канала Channel 4, на котором она работает, провела расследование, связанное с распространением дипфейк-порно в интернете, и обнаружила откровенные видео с ней. Журналистка призналась, что испытала неприятные чувства, когда посмотрела эти ролики.

«Кому-то в голову пришла отвратительная фантазия со мной, и он решил ее воплотить, изображая меня в самых разных сексуальных позах. Мне было очень неприятно смотреть эти видео, лучше всего произошедшее можно описать словом "насилие"», — заявила Ньюман.

По словам телеведущей, она хочет узнать, кто создал эти видео, и привлечь его к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе подняли вопрос о случаях сексуализированного насилия при помощи технологии дипфейк. Член Европарламента от Румынии Евгений Томак заявил о необходимости борьбы с подобным видом киберпреступлений.

Кэти Ньюман — известная английская журналистка и телеведущая. Она писала для изданий The Independent, Financial Times и The Washington Post. С 2006 года работает ведущей новостей на Channel 4.

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      Олег Давыдов
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