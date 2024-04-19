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20:30, 19 апреля 2024Мир

Макрон встретился с российским лауреатом Нобелевской премии Муратовым

Президент Франции Макрон встретился с российским журналистом Муратовым

Фото: @EmmanuelMacron

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с российским журналистом Дмитрием Муратовым (включен Минюстом РФ в реестр иноагентов), о чем сообщил на своей странице в X.

«С Дмитрием Муратовым, бывшим главным редактором "Новой газеты" и одним из лауреатов Нобелевской премии мира 2021 года. Франция всегда будет рядом с защитниками свободы, свободной, плюралистической и независимой информации», — так прокомментировал он встречу.

Другие ее подробности не приводятся. Президент сопроводил пост фотографией с журналистом.

Нобелевский лауреат Муратов был признан иностранным агентом 1 сентября 2023 года. Он обжаловал решение, но в ноябре Замоскворецкий суд Москвы отказал Муратову в исключении из реестра.

Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию 10 декабря 2021 года. Награды также удостоилась филиппинская журналистка Мария Ресса. Их наградили «за усилия по защите свободы слова, что является необходимым условием демократии и прочного мира». С этим его поздравлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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      Антон Похиляк
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