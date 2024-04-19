Определились все пары первого раунда Кубка Стэнли сезона‑2023/2024

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) завершился регулярный чемпионат и определились все пары первого раунда Кубка Стэнли сезона‑2023/2024. Таблица доступна на сайте лиги.

В Восточной конференции «Нью‑Йорк Рейнджерс» встретится с «Вашингтон Кэпиталс», «Каролина Харрикейнс» — с «Нью‑Йорк Айлендерс», «Флорида Пантерс» — с «Тампой‑Бэй Лайтнинг», а «Бостон Брюинс» — с «Торонто Мэйпл Лифс». На Западе «Даллас Старс» сыграет с «Вегас Голден Найтс», «Виннипег Джетс» — с «Колорадо Эвеланш», «Ванкувер Кэнакс» — с «Нэшвилл Предаторс», а «Эдмонтон Ойлерс» — с «Лос‑Анджелес Кингс».

Первые матчи первого раунда Кубка Стэнли стартуют в ночь с 20 на 21 апреля. Серии продлятся до четырех побед.

Действующим обладателем трофея является «Вегас Голден Найтс». В финале команда оказалась сильнее «Флориды Пантерс».