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13:44, 19 апреля 2024Наука и техника

Стали известны размеры экранов будущих iPhone

Android Authority: iPhone 17 Plus будет меньше по сравнению с iPhone 15 Plus

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Компания Apple пересмотрит планы относительно габаритов своих смартфонов. Об этом сообщает издание Android Authority.

Журналисты медиа сослались на известного инсайдера Росса Янга. Автор предсказал, что iPhone 17 Plus будет меньше iPhone 15 Plus — последний имеет 6,7-дюймовый дисплей, как и флагман iPhone 15 Pro Max. Однако специалист не стал уточнять размеры.

Также авторы издания напомнили, что iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max должны будут получить увеличенную диагональ дисплеев. Модели будет иметь экраны на 6,27 и 6,86 дюймов соответственно. Журналисты отметили, что, таким образом, заранее стали известны габариты будущих смартфонов Apple.

Росс Янг добавил, что в 2025 году Apple добавит во все телефоны высококачественные панели LTPO OLED. Это означает, что функция ProMotion, связанная с поддержкой частоты обновления дисплея 120 герц, будет доступна на всех iPhone.

Выпущенные осенью 2023 года iPhone 15 и 15 Pro имеют дисплеи на 6,1 дюйма. В свою очередь, iPhone 15 Plus и 15 Pro Max получили 6,7-дюймовые экраны.

Ранее в Bloomberg отметили, что глава корпорации Apple Тим Кук рассмотрит возможность переноса производства гаджетов в Индонезию. Также Кук может перевести часть производства из Китая во Вьетнам.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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