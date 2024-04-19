Раскрыты требования богатых россиян при выборе мест для отдыха

SEA Company: взыскательным туристам важно наличие прямых регулярных рейсов

PR и консалтинговая компания SEA Company провела опрос среди представителей турбизнеса и раскрыла потребности взыскательных россиян при выборе мест для отдыха как в России, так и за рубежом. Результаты исследования опубликованы пресс-службой компании.

Под взыскательными туристами подразумеваются те, чей средний чек на отдых составляет более 500 тысяч рублей. Выяснилось, что главным фактором при выборе высокодоходными россиянами отелей и курортов за рубежом стало наличие прямых регулярных рейсов (78,8 процента), на втором месте известность отельного бренда (72,1 процента), на третьем год открытия отеля (68,3 процента). Более половины респондентов также отметили важность отсутствия визовых ограничений (59,6 процента) и популярность отелей и курортов среди представителей шоу-бизнеса и блогосферы (52,9 процента) наравне с наличием русскоязычного персонала.

Самой востребованной услугой у взыскательных россиян в зарубежных отелях и курортах стали: персональный батлер (71,2 процента), возможность оплачивать дополнительные расходы через своего тревел агента или консьержа (68,3 процента) и возможность общаться с отельным консьержем на родном языке (59,6 процента). Также больше половины россиян отметили наличие executive lounge с едой и напитками.

Взыскательные туристы также высказались о гостиничной инфраструктуре. Так, они подчеркнули важность наличия нескольких ресторанов (этот вариант выбрали 85,6 процента опрошенных), детского клуба с услугами няни (82,7 процента) и возможность размещения в отдельно стоящих шале или коттеджах (74 процента).

Кроме того, 51 процент опрошенных указали, что состоятельные соотечественники обычно предпочитают тариф только с включенным завтраком, а также «ультра все включено» (28,8 процента). При этом 97 процентов клиентов обращают внимание на бренды текстиля, посуды, мебели при выборе курорта, а 84,6 процента — на возможность поздней отмены бронирования.

В числе наименее значимых для состоятельных россиян факторов — сайт отеля на русском языке (20,2 процента). Также 55,8 процента ответили, что обеспеченные туристы редко обращают внимание на наличие программы лояльности.

Опрос проводился с 18 по 22 марта 2024 года методом анкетирования. В исследовании приняло участие 104 туристические компании из разных регионов России, работающих с высокодоходными туристами.

Ранее стало известно, что для длительных поездок за рубеж в 2024 году туристы чаще всего выбирают Таиланд, Турцию, Италию, Испанию и Венгрию.

