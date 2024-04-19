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16:02, 19 апреля 2024Интернет и СМИ

Собчак раскритиковала Карлсона за вопросы на интервью с Дуровым

Собчак заявила, что Карлсон не задавал Дурову неудобных вопросов

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак выступила с критикой американского журналиста Такера Карлсона, взявшего интервью у основателя Telegram и «ВКонтакте» Павла Дурова. Свое мнение она выразила в выпуске «Осторожно, Новости», доступном на YouTube.

«Лично у меня создалось впечатление, что Такер Карлсон решал вообще какие-то свои республиканские задачи для американского зрителя. Ни одного неудобного вопроса [не задал]», — заявила Собчак.

Журналистка подчеркнула, что Карлсон мог спросить у Дурова о сложностях работы в Дубае. Также, по мнению Собчак, американскому журналисту следовало поговорить с предпринимателем о заимствовании им идей у главы корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марка Цукерберга.

Ранее Собчак назвала черту, которую она не любит в Дурове. Таковой она посчитала отношение предпринимателя к дорогим вещам. Она назвала кокетством нежелание медиаменеджера тратить деньги на атрибуты богатой жизни.

Запись разговора Дурова с Карлсоном вышла 17 апреля в соцсети X (бывшая Twitter). Ранее Дуров заявлял, что дал интервью не только Карлсону, но и неназванному журналисту либеральных взглядов.

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      Мария Большакова
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